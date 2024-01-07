جرائم أكثر شراسة.. الاحتلال الإسرائيلي يستهدف صحفيين بخان يونس

قال بشير جبر مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، إنّ الاستهداف الإسرائيلي يزداد يوما بعد يوم، والشراسة مستمرة ضد المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأضاف في مداخلة عبر قناة «القاهرة الإخبارية»: «آخر هذه الغارات كانت قبل قليل واستهدفت سيارة مدنية كانت تقل عددا من الزملاء الصحفيين الذين استشهدوا جراء هذا القصف الإسرائيلي العنيف الذي طال هذه السيارة في جنوب قطاع غزة بجوار مدينة رفح».

قصف متواصل بالطائرات الحربية الإسرائيلية

وتابع مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»: «المنطقة التي جرى استهدافها تقول إسرائيل إنها من المناطق الآمنة وتدفع الفلسطينيين إلى النزوح إليها، بالإضافة إلى تنفيذ قصف متواصل بالطائرات الحربية الإسرائيلية التي استمرت لساعات الليل وحتى الساعات الماضية وطال عددا من المواقع والأماكن في محافظة رفح أقصى جنوب قطاع غزة».

توغل الآليات العسكرية بخان يونس

وواصل: «كذلك في محافظة خان يونس التي تشهد توغلا لعدد من الآليات العسكرية الإسرائيلية التي تطلق قذائفها ورصاصها على نحو مباشر باتجاه منازل المواطنين وممتلكاتهم في هاتين المحافظتين أقصى جنوب قطاع غزة ما أوقع عددا كبيرا من الشهداء والجرحى».