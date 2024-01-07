تقرير لـ«القاهرة الإخبارية»: خسائر ضخمة تنتظر الاحتلال الإسرائيلي في عام 2024

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا تليفزيونيا بعنوان «خسائر ضخمة تنتظر الاحتلال الإسرائيلي في عام 2024»، حيث أن ارتفاع النفقات أبرز ما يهدد ميزانية 2024، حيث تشير التوقعات إلى تسجيل عجز في الميزانية يقترب من 6% من الناتج المحلي الإجمالي.

خسائر ضخمة للاحتلال الإسرائيلي

وتنتظر خسائر ضخمة الاحتلال الإسرائيلي في عام 2024، حيث يواصل عدوانه على قطاع غزة غير مبالٍ بفاتورة ضخمة متصاعدة يتكبدها جراء العدوان.

وزارة المالية الإسرائيلية رجحت أن تكبد الحرب الاحتلال ما لا يقل عن 50 مليار شيكل ما يعادل 14 مليار دولار في عام 2024، وتوقعت كذلك أن تؤدي الحرب إلى زيادة عجز ميزانيتها بنحو 3 أمثال القيمة الحالية تقريبا.

الاحتلال يرى أن استمرار الحرب سيؤدي إلى إضافة 30 مليار شيكل للأمن و20 مليارا للأخرى للنفقات المدنية وأمور أخرى، حال استمرار الحرب لمدة شهرين فقط.