عبدالله غلوش لـ«ملعب الفن»: «أبو نسب» مناسب للأطفال والأسرة.. ومحمد إمام أبكاني

قال الناقد الفني عبدالله غلوش، إنّ فيلم أبو نسب كوميدي عظيم، موضحًا: «أعجبتني فيه أشياء كثيرة، حيث ركز محمد إمام في الفترة الماضية على الجسم المثالي، لكنه تخلى عن العضلات في فيلم أبو نسب».

وأضاف خلال حواره مع الإذاعي والكاتب الصحفي مصطفى عمار، مقدم برنامج «ملعب الفن»، المذاع عبر راديو أون سبورت إف إم: «أعجبني ذكاء محمد إمام، فقد ظهر اسمه مع ماجد الكدواني بنفس البونط وفي نفس المكان، وهذا الأمر يعبر عن احترام كبير من محمد إمام لماجد الكدواني، فهو يعرف قيمته وقدرته جيدا».

وتابع عبدالله غلوش: «ما فعله محمد إمام لم يقلل منه، لكنه زاد الاحترام له، وبالنسبة إلى هذا الفيلم فإنه لايت، كما أن تجربة محمد إمام وياسمين صبري دائما ما تكون رائعة ومبهجة، فهذا الفيلم هو الثالث بينهما، لكن ياسمين صبري لا تتغير كثيرا، أما محمد إمام فقد جعلني أبكي عندما تحدث عن قيمة الأب، وهو ما جعلني أشعر بأن هناك ممثل وهو ما لم أحسه مع ياسمين صبري، والفيلم يستحق 8 درجات من 10 بسبب الكوميديا وهو مناسب للأطفال والأسرة».