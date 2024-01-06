26 مليون جنيه إيرادات فيلم أبو نسب خلال 17 يوما في دور العرض.. بطولة محمد إمام

جاءت حصيلة إيرادات فيلم أبو نسب بطولة محمد إمام، خلال 17 يوم عرض بالسينما بنحو 26 مليونا و380 ألف جنيه، ونجح في تصدر قائمة الإيرادات اليومية بشباك تذاكر السينما، ويتعاون من خلاله لأول مرة مع شقيقه المخرج رامي إمام، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وحقق فيلم أبو نسب، في شباك تذاكر السينما أمس الجمعة، إيرادات تقدر بمليون و675 ألفا و888 جنيها، وجاء في المركز الثاني بعد فيلم الإسكندراني بطولة أحمد العوضي والذي حقق أمس مليون و693 ألفا و59 جنيها.

تعاون محمد إمام وياسمين صبري

ويتعاون محمد إمام من خلال فيلم أبو نسب، للمرة الثالثة مع الفنانة ياسمين صبري، وذلك بعد فيلمي جحيم في الهند، وليلة هنا وسرور، ويشاركهما البطولة ماجد الكدواني، محمد لطفي، صلاح عبدالله، علاء مرسي، محمد ثروت، تأليف أيمن وتار، إخراج رامي إمام.

قصة فيلم أبو نسب

وتدور قصة الفيلم في إطار كوميدي ملئ بالأكشن والمفاجآت، حيث يكتشف محمد إمام خلال ذهابه إلى منزل حبيبته للتقدم لخطبتها، أن والدها شخصا خطيرا، يعيش وسط الأسلحة ويواجه أزمات تهدد حياته ومن حوله.