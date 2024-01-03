فيلم «أبو نسب» يحتفظ بصدارة شباك التذاكر للأسبوع الثاني على التوالي

حافظ فيلم «أبو نسب» للمخرج رامي إمام على صدارة شباك التذاكر للأسبوع الثاني على التوالي، محققًا إيرادات بلغت مليون جنيه عن أمس الثلاثاء في دور العرض السينمائي، وذلك وفقًا لتقرير الإيرادات الصادر عن الموزع محمود الدفراوي مسؤول التوزيع في غرفة صناعة السينما.

ونجح فيلم «أبو نسب» في تحقيق إيرادات على مدار أسبوعه الثاني في دور السينما بلغت 12.6 مليون جنيه، حيث يشهد ارتفاعًا كبيرًا عن إيرادات أسبوعه الأول والتي بلغت 9.7 مليون جنيه، وبذلك ارتفع إجمالي الإيرادات التي حققها الفيلم على مدار أسبوعين لـ 22.4 مليون جنيه.

تفاصيل فيلم «أبو نسب»

يعتبر فيلم «أبو نسب» التجربة السينمائية الثالثة التي تجمع الفنان محمد إمام وياسمين صبري بعد «جحيم في الهند» و«ليلة هنا وسرور»، وهو من تأليف أيمن وتار وإخراج رامي إمام، ويجمع في بطولته مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا من بينهم ناجد الكدواني، محمد رضوان، محمد لطفي، علاء مرسي بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول طبيب أطفال يسعى للزواج من فتاة يحبها، ولكنه يكتشف في ليلة زفافه أن والدها مجرم خطير خرج من السجن في نفس اليوم، لتبدأ مطاردات خطيرة مع رجال عصابات يسعون للانتقام من والدها.