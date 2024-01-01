3 ملايين جنيه إيرادات فيلم «أبو نسب» ليلة رأس السنة في دور العرض

يواصل فيلم «أبو نسب» للفنان محمد إمام تحقيق إيرادات مرتفعة، وتصدر إيرادات الأفلام المنافسة ليلة رأس السنة، وتصدر قائمة الإيرادات بفارق كبير عن أقرب منافسيه.

إيرادات فيلم أبو نسب لـ محمد إمام

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن» إنَّ فيلم أبو نسب حقق 3 ملايين جنيه ليلة رأس السنة أمس بدور العرض، ولازال يحافظ على مكانته بين الأفلام الأخرى المنافسة بدور العرض، منذ بداية طرحه بدور العرض فقد تصدر المشهد بصورة كبيرة.

أحداث فيلم أبو نسب

تدور أحداث فيلم «أبونسب» في إطار كوميدي يحمل مزيجًا من الأكشن والرومانسية، من خلال طبيب يذهب لخطبة فتاة، ليكتشف أن والده رجل خطير، ويجد نفسه متورطا معه في عدد من الأزمات.

أبطال فيلم أبو نسب

ويشارك في بطولة الفيلم بجوار محمد إمام عددا كبيرا من الفنانين، أبرزهم ياسمين صبري، ماجد الكدواني، محمد لطفي، علاء مرسي، وفاء عامر وهالة فاخر، وعددا من ضيوف الشرف، تأليف أيمن وتار، إخراج رامي إمام.