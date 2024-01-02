1.6 مليون جنيه إيرادات فيلم «أبو نسب» في يوم واحد بدور العرض

يواصل فيلم «أبو نسب» للفنان محمد إمام تحقيق إيرادات مرتفعة، وتصدر إيرادات الأفلام المنافسة في ليلة رأس السنة، إذ تصدّر قائمة الإيرادات بفارق كبير عن أقرب منافسيه.

إيرادات فيلم أبو نسب لـ محمد إمام

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن» إنَّ فيلم أبو نسب حقق مليون و698 ألف جنيه أمس، ولازال يحافظ على مكانته بين الأفلام الأخرى المنافسة في دور العرض، فمنذ بداية طرحه بدور العرض وهو يتصدر المشهد بصورة كبيرة.

أحداث فيلم أبو نسب

تدور أحداث فيلم «أبونسب» في إطار كوميدي يحمل مزيجًا من الأكشن والرومانسية، من خلال طبيب يذهب لخطبة فتاة، ليكتشف أن والده رجل خطير، ويجد نفسه متورطًا معه في عدد من الأزمات.

أبطال فيلم أبو نسب

جمع المخرج رامي إمام بين عدد من النجوم خلال الفيلم منهم ياسمين صبري، وماجد الكدواني، ومحمد لطفي، وعلاء مرسي، ووفاء عامر ووهالة فاخر، وعدد من ضيوف الشرف، الفيلم من تأليف أيمن وتار، وإخراج رامي إمام.