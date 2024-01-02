رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

1.6 مليون جنيه إيرادات فيلم «أبو نسب» في يوم واحد بدور العرض

كتب:

ضحى محمد
11:23 ص | الثلاثاء 02 يناير 2024
أبو نسب

أبو نسب

يواصل فيلم «أبو نسب» للفنان محمد إمام تحقيق إيرادات مرتفعة، وتصدر إيرادات الأفلام المنافسة في ليلة رأس السنة، إذ تصدّر قائمة الإيرادات بفارق كبير عن أقرب منافسيه.

إيرادات فيلم أبو نسب لـ محمد إمام

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن» إنَّ فيلم أبو نسب حقق مليون و698 ألف جنيه أمس، ولازال يحافظ على مكانته بين الأفلام الأخرى المنافسة في دور العرض، فمنذ بداية طرحه بدور العرض وهو يتصدر المشهد بصورة كبيرة.

أحداث فيلم أبو نسب

تدور أحداث فيلم «أبونسب» في إطار كوميدي يحمل مزيجًا من الأكشن والرومانسية، من خلال طبيب يذهب لخطبة فتاة، ليكتشف أن والده رجل خطير، ويجد نفسه متورطًا معه في عدد من الأزمات.

أبطال فيلم أبو نسب

جمع المخرج رامي إمام بين عدد من النجوم خلال الفيلم منهم ياسمين صبري، وماجد الكدواني، ومحمد لطفي، وعلاء مرسي، ووفاء عامر ووهالة فاخر، وعدد من ضيوف الشرف، الفيلم من تأليف أيمن وتار، وإخراج رامي إمام.

اقرأ المزيد:

ماجد الكدواني يكشف لـ«الوطن» عن إصابته في تصوير فيلم «أبو نسب»

فيلم «أبو نسب» يحقق مليونا و570 ألف جنيه إيرادات في دور العرض خلال يوم

محمد عادل إمام يحتفل بتحقيق فيلم «أبو نسب» 20 مليون جنيه إيرادات بمصر

3 ملايين جنيه إيرادات فيلم «أبو نسب» ليلة رأس السنة في دور العرض
بقلم ضحى محمد

محررة صحفية في قسم الفن، حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.