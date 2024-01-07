عبدالله غلوش لـ«ملعب الفن»: المخرج خالد يوسف يجيد التعبير عن البطل الشعبي

قال الكاتب الصحفي عبدالله غلوش، إنّ فيلم الإسكندراني أول بطولة سينمائية للفنان أحمد العوضي، مشيرًا إلى أن المخرج خالد يوسف يجيد التعبير عن البطل الشعبي، موجها نصيحة إلى المخرج وهي التركيز على السينما بدلا من الدراما.

وأضاف خلال حواره مع الإذاعي والكاتب الصحفي مصطفى عمار، مقدم برنامج «ملعب الفن»، المذاع عبر راديو «أون سبورت إف إم»، أنّ بيومي فؤاد قدم واحدا من أروع الأدوار الفنية التي قدمها في حياته، مشيرًا إلى أنّه شارك في 3 أفلام في الموسم الحالي، لكن لم ينجح من بينها إلا فيلم الإسكندراني، ولم يحقق إلا 15 ألف جنيه بالأمس من إجمالي 5 ملايين جنيه حققتها كل الأفلام الموجودة في دور العرض.

وتابع عبدالله غلوش: «الفيلم الوحيد الذي نجا من فخ بيومي فؤاد هو الإسكندراني، فقد قدم دورا رائعا، ومن أكثر الأشياء التي أعجبتني في الفيلم هو أن خالد يوسف لم ينجر إلى أحمد العوضي والعكس صحيح وهذا أمر رائع، فلم يسعى خالد يوسف إلى صناعة عمرو سعد جديد، كما أن صورة الفيلم أعجبتني كثيرا، لأن الإسكندرية مدينة رائعة».