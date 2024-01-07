خالد يوسف يكشف أسباب قبوله لتجربة فيلم «الإسكندراني»

أعرب المخرج خالد يوسف عن سعادته بخوض تجربة إخراجه لفيلم «الإسكندراني» المأخوذة عن رواية الكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة، مؤكدًا أن عودته للسينما بعد خمس سنوات من فيلم كارما، السبب بها عاملان دفعاه لعدم التردد في خوض التجربة هما أن الرواية للكاتب أسامة أنور عكاشة، وأن القصة تتعلق بمدينة الإسكندرية، وهي مدينة لها مكانه خاصة في قلبه.

وأكد خلال لقائه عبر برنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة «ON»، أن الإسكندرية ثاني العوامل التي جعلته يوافق فورًا على الفيلم، لأن لها خصوصية بالنسبة له، موضحًا أن عدد الأغاني التي كتبت للإسكندرية خلال 100 عام أكبر من عدد الأغاني التي كتبت لمصر.

واستكمل: «أن مجموع القوى الناعمة لمصر التي خرجت من الإسكندرية تعادل نصف القوى الناعمة لمصر على مدار 100 عام، من شعراء وكتاب وفن ونحت وفن تشكيلي، كلنا في طفولاتنا وصبانا تعلقنا بها»، مستطردًا أن الأجيال الجديدة متعلقة فقط بالساحل لكن الإسكندرية تبقى إسكندرية.