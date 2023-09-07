قبل فيلم الإسكندراني.. أعمال أسامة أنور عكاشة التي خرجت للنور بعد وفاته

يترقب الجمهور وعشاق الكاتب أسامة أنور عكاشة، الذي رحل عن عالمنا عام 2010 بعد سنوات طويلة من العطاء الفني، رائعة جديدة من كنوزه الفنية الثرية، وهو «الإسكندراني» العمل الذي اشترى حقوقه المخرج خالد يوسف، وقرر تحويله إلى فيلم سينمائي من المقرر أن يخرج للنور قريبًا.

وكان خالد يوسف، قد أعلن عن أسماء عدد من النجوم المشاركين في فيلم الإسكندراني، أبرزهم أحمد العوضي، زينة، حسين فهمي، صلاح عبدالله، خالد سرحان، بيومي فؤاد، وجاري التعاقد مع عدد من النجوم، والمرتقب انطلاق التصوير قريبًا بعد انتهاء المخرج من الوقوف على جميع التفاصيل.

مسلسل موجة حارة

وينضم فيلم الإسكندراني، إلى قائمة أعمال أسامة أنور عكاشة، التي تخرج للنور وذلك بعد وفاته، وكانت البداية من خلال مسلسل موجة حارة عام 2013، من إخراج محمد ياسين، سيناريو وحوار وائل حمدي، بطولة معالي زايد، إياد نصار، هنا شيحة، درة، رانيا يوسف، صبا مبارك.

فيلم الباب الأخضر

وعرض فيلم الباب الأخضر في نهاية عام 2022، بطولة خالد الصاوي، إياد نصار، محمود عبدالمغني، سهر الصايغ، إخراج رؤوف عبدالعزيز، وتدور أحداثه في ثمانينيات القرن الماضي.

مسلسل راجعين يا هوى

كما عرض في شهر رمضان 2022 مسلسل راجعين يا هوى، سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، إخراج محمد سلامة، بطولة خالد النبوي، نور اللبنانية، هنا شيحة، أنوشكا، وفاء عامر، سلمى أبو ضيف، أحمد بدير.