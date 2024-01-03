بعد عرض «الإسكندراني».. ابنة أسامة أنور عكاشة ترثي والدها: يا رب يكون مبسوط

بعد مرور قرابة 50 عامًا على صدور رواية «الإسكندراني» للكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة، التي قدمها الفنان أحمد العوضي خلال أحدث أعماله السينمائية، عبرت ابنته نسرين أنور عكاشة عن سعادتها بخروج الفيلم إلى النور.

نسرين أنور عكاشة تتحدث عن فيلم «الإسكندراني»

وكتبت ابنة الكاتب الراحل، عبر حسابها الشخصي «فيس بوك»، «ماكنش بس الحلم الكبير اللي ماشافهوش بيتحقق في حياته، كان خطوة مهمة في مشروعه الكبير اللي سخر فكره وحياته لاستكماله على مدار عمره».

وأضافت، «المصري الإسكندراني الحقيقي، هويته وانتماءه، الهوية الإسكندرانية المخلطة من أيام الكوزموبوليتان، لكن فرضت خلطتها هي في النهاية وللابد وهتفضل مصرية خالصة وصميمة رغم طلتها ع البحر المتوسط وهيفضل الطعم ده».

نسرين عكاشة توجه رسالة لمخرج الفيلم

ووجهت نسرين عكاشة الشكر إلى مخرج الفيلم قائلة، «شكري وامتناني لأستاذ خالد يوسف.. شكراً ليك على حاجات كتير أبسطهم الاهداء لروح ابويا ..شكراً للمبدعين أحمد العوضي، زينة، صلاح عبدالله وحسين فهمي، شكرا لكل فرد شارك في إخراج مشروع أبويا وحلمه للنور، وشكر لكل رد فعل جالي».

وأنهت حديثها قائلة: «أتمنى وأتوقع أشوف المزيد مع نزول الفيلم لدور العرض بعد بكرة إن شاء الله، بابا حبيبي مش عارفة سامع وشايف ولا إيه بس أكيد حاسس بكل حاجة، ويا رب تكون مبسوط، بإذن الله تكون مبسوط» .

أبطال فيلم «الإسكندراني»

فيلم «الإسكندراني» بطولة أحمد العوضي وحسين فهمي وصلاح عبد الله وبيومي فؤاد وزينة وعصام السقا ومحمد رضوان وهو تأليف أسامة أنور عكاشة وإخراج خالد يوسف.