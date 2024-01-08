مدحت صالح يتوهج مع «الأساتذة» على المسرح الكبير بالأوبرا

عقدت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، الحلقة الثالثة من سلسلة المشروع الفني «الأساتذة» الذي ينفذ بالتعاون مع النجم مدحت صالح والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

مدحت صالح يتألق بحفل الأساتذة

فعلى المسرح الكبير وفي أمسية مزجت الأصالة بالمعاصرة تغنى النجم مدحت صالح بمصاحبة أوركسترا سينى سيمفوني بقيادة المايسترو أحمد عويضة بمجموعة مميزة من مؤلفات كبار الملحنين والتي أعيد توزيعها بشكل أوركسترالي متطور مع الحفاظ على طابعها الفريد كان منها «أهواك، ميدلي عبد الوهاب، نبتدي منين الحكاية، يا جميل ياللي هنا، بلغوه، أنا لك على طول، ميدلي فريد الأطرش، في أعلى الأعالي» إلى جانب عدد من أعماله الخاصة منها «حبيبي يا عاشق، كوكب تاني، ماڤيا، بحلم على قدي، حمايا العزيز»، وقام بإعادة التوزيع قائد الحفل المايسترو أحمد عويضة.

يذكر أن المشروع الفني الأساتذة يهدف إلى تحديث وإثراء مكتبة الموسيقى العربية وإعادة صياغة مؤلفات التراث وتقديمها بشكل حديث يعمل على جذب شرائح جماهيرية متنوعة خاصة الشباب والأجيال الجديدة.