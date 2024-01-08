عبدالله غلوش لـ«ملعب الفن»: طارق الجنايني كسب الرهان على طه دسوقي في «حالة خاصة»

قال الكاتب الصحفي عبدالله غلوش، إنّ مسلسل حالة خاصة أصبح أحد أهم التريندات المتداولة على منصة البحث «جوجل».

«غلوش»: قصة مسلسل «حالة خاصة» رائعة للغاية

وأضاف خلال حواره ببرنامج «ملعب الفن»، المذاع عبر راديو أون سبورت إف إم، تقديم الكاتب الصحفي مصطفى عمار: «قصة المسلسل رائعة للغاية، وطارق الجنايني دائما يراهن على الشباب مثلما حدث في فيلم الحريفة، أما في مسلسل حالة خاصة فقد راهن على طه الدسوقي ونجح في الرهان».

وتابع: «نحيي منصة ووتش إت التي ترسل رسالة مفادها أنه ليس من المهم أن تقدم 100 عمل ولكن عمل مميز أمر كافٍ، ونشكر الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على إطلاق المنصة الرقمية ووتش إت التي تمثل إضافة كبيرة للدولة المصرية».

وتحدث عن فيلم «عصابة عظيمة»، قائلا: «الفيلم حقق إيرادات كبيرة في مصر والخليج رغم طرحه في الأسواق منذ 3 أيام، وهو مناسب للأطفال، لكن البرومو ظلمه، لأنه كان من الممكن أن يكون أفضل من ذلك بكثير، ولكن الفنان محمد محمود رائع للغاية، وهناك أيضا فرح الزاهد ورنا رئيس وعنبة».