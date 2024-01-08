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محمد عادل إمام يحتفل بتحقيق فيلم «أبو نسب» 30 مليون إيرادات في مصر

كتب:

ياسمين محمود
01:39 ص | الإثنين 08 يناير 2024
بوستر الفيلم

بوستر الفيلم

احتفل الفنان محمد عادل إمام، مع جمهوره عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، بتحقيق فيلم «أبو نسب» 30 مليون جنيه إيرادات في شباك التذاكر.

ونشر محمد عادل إمام منشورا للاحتفال بتحقيق 30 مليون إيرادات، معلقا: الحمدلله أبو نسب 30 مليون إيرادات في مصر.

فيلم أبو نسب

ويضم  فيلم أبو نسب عددا كبيرا من نجوم الفن والكوميديا أبرزهم: محمد إمام، وياسمين صبري، وماجد الكدواني، ووفاء عامر، وهالة فاخر، ومحمد لطفي، وعلاء مرسي، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج رامي إمام.

يذكر أن فيلم ابو نسب تصدر التريند في عدد من الدول العربية أبرزهم مصر والإمارات، كما حقق نجاحا كبيرا في عدد من الدول الأجنبية منها أمريكا والسويد.

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بقلم ياسمين محمود