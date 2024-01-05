محمد الباز: أنا من عشاق عادل إمام.. وندمت على انتقادي له

قال الكاتب الصحفي والإعلامي الدكتور محمد الباز إنه من عشاق الزعيم عادل إمام حتى في أفلامه التافهة.

وأضاف خلال لقاء مع الإعلامية إيمان أبوطالب في برنامجها «بالخط العريض» على شاشة قناة «الحياة»، قائلًا: «أول احتكاك مع عادل إمام كان في جائزة الدولة التقديرية وكان مرشحا أمامه ثروت عكاشة، ومؤسسة أخبار اليوم هاجمت بشدة وانتقدت ترشح عادل إمام لجائزة الدولة التقديرية أمام ثروت عكاشة وهنا كتبت مقالا بعنوان «إنهم يحتقرون عادل إمام»، ودافعت عنه دفاعا مريرا وشكرني على ذلك.

وتابع: «الخلاف الثاني مع عادل إمام بدأ عندما زوّجَ ابنته لشاب من أسرة إخوانية، وأخذت موقفا طبيعيا في ذلك الوقت وهو الموقف الطبيعي ضد الإخوان وكتبت مقالا «عادل إمام يسلم ابنته لطيور الظلام».

واعترف الباز أنه كان قاسيا في الهجوم على عادل إمام في هذا التوقيت، قائلًا: «العنوان فيه حمق وكنت أحمقا عندما كتبت هذا العنوان، وندمت على هذا العنوان بعد إنجاب طفلتي مريم».