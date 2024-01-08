ابنة أسامة أنور عكاشة: فخورة بخروج فيلم «الإسكندراني» للنور

كشفت نسرين عكاشة، ابنة الكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة، عن كواليس تقديم المخرج خالد يوسف فيلم «الإسكندراني»، من تأليف أبيها الراحل «أسامة أنور عكاشة»، ذاكرة أن قصة الفيلم كتبت قبل 30 عامًا كسيناريو، وكان يهدف لنشرها في كتاب وأن الراحل كان مهتمًا بها بشدة.

وأكدت خلال لقائها عبر برنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة «ON»، أنه من شدة اعتزاز والدها بهذه الرواية كان يقرأ النص أكثر من مرة، وعندما يأس أن يتم إخراجها كفيلم قام بمعالجتها حتى تقدم للدراما، ولم تنجح أيضا.

واصلت: فيلم «الإسكندراني» كان مركزًا بشكل أكبر في الهوية الإسكندرانية وروح المواطن السكندري، وذلك في فيلم سينمائي طويل يحكي الصراع بين الأصالة والانحدار.

وأعربت عن سعادتها بخروج الفيلم للنور قائلة: «أنا سعيدة وفخورة لأسباب كثيرة أولها خروج الفيلم للنور، وأن هناك أحد قد اعترف بقيمته كنت دائما ما أقول أن هذه الرواية من أهم الأعمال».

واستكملت: «فوجئت الفيلم خارج للنور بكل التفاصيل، ولم أكن متوقعة أن كل التفاصيل تخرج حتى شخصية «يورجو» اليوناني لم تكن مكتوبة بهذه الطريقة، وقد تمكن الأستاذ خالد يوسف أن يخرج بكم كبير من التفاصيل».