أحمد العوضي: التمثيل في عمل من روائع أسامة أنور عكاشة أفضل فرصة

أعرب الفنان أحمد العوضي عن سعادته بأول بطولة سينمائية مطلقة في حياته في شخصية «بكر» في فيلم الإسكندراني، قائلًا: «من الصعب أن أجد أول فيلم بطولة، من تأليف أسامة أنور عكاشة وإخراج خالد يوسف، لأنني كنت أتمنى أن أجد فرصة تمثيل في عمل إخراج الأستاذ الكبير خالد يوسف».

وأكد أن التحدي بالنسبة له كان تحقيق النجاح على مستوى السينما كما صنع في الدراما وهي معادلة صعبة، قائلا: «اجتهدت كثيرًا حتى يصبح الفيلم بحجم صناعه».

وأشار خلال لقائه ببرنامج «كلمة أخيرة»، تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، المذاع على شاشة «ON»، إلى أن رد فعل الجمهور شيء مفرح، قائلًا: «شيء يسعدني أن الجمهور يدخل لمشاهدة الفيلم ويسرون بمشاهدته وينشرون ذلك خلال صفحاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي».

واستكمل: «تشرفت جدًا بالعمل مع «الواد التقيل الجان» الأستاذ حسين فهمي، وأكد أنه من أشد معجبينه، وأنه لا توجد فرصة أفضل يمكن أن تقدم له أفضل من التمثيل بعمل من إخراج خالد يوسف ومن تأليف أسامة أنور عكاشة».