هدى زكريا: مذبحة كفر قاسم سنة 1956 كانت مدبرة من دول أوروبا

قالت الدكتورة هدى زكريا، أستاذة علم الاجتماع السياسي، إن مذبحة كفر قاسم، ودير ياسين في 1956، كان بها تعمد واستفادت منها عصابات الهاغاناه الصهيونية، وكانت مكونة من 60 ألف مقاتل.

وأكدت، خلال حوارها ببرنامج «الشاهد»، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن المذبحة كانت مدبرة ومرتبة بفعل فاعل من دول أوروبا، وكان لها غرضان الأول منها هو التخلص من فائض اليهود لديهم لأنهم يمثلون خطرًا على الطبقة البرجوازية، والغرض الثاني هو زرعهم كشوكة في ظهر العرب الذين يطالبون بالتحرر من الاستعمار.

وأوضحت أن أرض الوطن لدينا مقدسة ونضحي بحياتنا من أجلها، ولكن حسن البنا، أراد ضرب المقدس بمقدس آخر، عند قوله: «ما الوطن إلا قطعة من تراب عفن، وأنه من الممكن أن يحكمنا شخص من ماليزيا»، وذلك من باب ضرب الوطنية.