هدى زكريا لـ«الشاهد»: مصر باقية على مدى التاريخ وزال من احتلها

قالت الدكتورة هدى زكريا، أستاذة علم الاجتماع السياسي، إن مصر أمة عاشت في خطر، و40 أمة حاربتها والأمم الأقوى منها عسكريًا كانت تهزمها وتحتلها.

وأضافت هدى زكريا خلال حوارها لبرنامج «الشاهد» مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة «إكسترا نيوز»: «في تاريخ الأمم العربية كان من المفروض أن تنتهي مصر، وهناك أمم احتلنا بقوة عسكرية غاشمة، وعندما تبحث عنها في قائمة الأمم المتحدة الآن لن تجدها، زالت من التاريخ وبقيت المحروسة مصر».

مصر قررت أن تبقى وتستمر بطريقتها الخاصة

وتابعت: «أين التتار والرومان والفرس الآن»، مشيرة إلى أن المحروسة بحثت عن كلمة سر البقاء والاستمرار، مؤكدة أن مصر قررت أن تبقى وتستمر بطريقتها الخاصة.

وأردفت: «عندما كانت تواجه مصر خطرًا كانت تستطيع أن تروضه، و40 أمة تسببوا في خطر لمصر واستطاعت مصر ترويضهم، وطردهم، كما أن مصر لديها بصمة على الأمم التي حاربتنا وانتصرت علينا، ونخرجها من التاريخ»، مشيرة إلى أن المصري عندما يُهزم عسكريًا ينتصر ثقافيًا ليقول إن ملامح الشخصية لا تُلمس ولا نذوب في المحتل.