هدى زكريا لـ«الشاهد»: المصريون القدماء أقسموا ألا يتصارعوا.. دولتنا مُتماسكة

قالت الدكتورة هدى زكريا، أستاذة علم الاجتماع السياسي، إن المصريين القدماء أقسموا ألا يتصارعوا قط، مشيرة إلى أن الملك مينا وحد القٌطرين لكي لا يتصارعوا.

وأضافت هدى زكريا، خلال حوارها لبرنامج «الشاهد» مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة «إكسترا نيوز» «عبد الرحمن الأبنودي قال إن مصر مثل عود الذرة في غيط كمون، فالكمون قصير وعود الذرة طويل وحولنا دول تُقَسَّم لكن مصر مٌتماسكة بسبب خبرتها الممتدة».

المصريون القدماء كتبوا أخلاقهم في قانون ماعت

وتابعت: «المصريون القدماء قرروا أن يكونوا أخلاقيين لأقصى مدى»، مشيرة إلى أن المصريين القدماء كتبوا أخلاقهم في قانون ماعت ونقشوها على جدران المعابد.

ويعد برنامج «الشاهد» الذي يقدمه محمد الباز، على شاشة «إكسترا نيوز»، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال.