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هدى زكريا عن برنامج «الشاهد»: أطلق عليه «حرس سلاح ثقافي»

كتب:

محمد عزالدين
12:32 ص | الأحد 07 يناير 2024
هدى زكريا

هدى زكريا

قالت الدكتورة هدى زكريا، أستاذة علم الاجتماع السياسي، إنها سعيدة بفكرة برنامج «الشاهد» وتطلق عليه «حرس سلاح ثقافي».

وأضافت هدى زكريا خلال حوارها لبرنامج «الشاهد» مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة «إكسترا نيوز»: «هذا البرنامج حرس سلاح ثقافي يستطيع الحفاظ على هذه الثقافة فلا يُضَرّ بها لأن أعداء مصر يذاكرون جيدًا من آلاف السنين من أجل اختراق مصر».

ويعد برنامج «الشاهد» الذي يقدمه محمد الباز، على شاشة «إكسترا نيوز»، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال.

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