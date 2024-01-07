هدى زكريا لـ«الشاهد»: الرئيس السيسي جاء في لحظة تاريخية ليقود سفينة الوطن

قالت الدكتورة هدى زكريا، أستاذة علم الاجتماع السياسي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل توليه رئاسة الجمهورية كان رافضًا بشدة أن يكون رئيسًا وقال لن أغير البدلة العسكرية.

وأضافت هدى زكريا خلال حوارها لبرنامج «الشاهد» مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة «إكسترا نيوز»: «قلت له إن هناك لحظة تاريخية تفرض نفسها، وأن ذلك لن يكون اختيارًا شخصيًا في ظل الفترة الصعبة التي كنا نعيش فيها».

الرئيس السيسي جاء في لحظة تاريخية ليقود سفينة الوطن

وتابعت: «الجيش المصري نزل من رحم الأمة فالجيش ابن الأمة، لذلك نحن نستغيث بهذا الجيش، وفي انتخابات 2013 قولت إن الرئيس القادم سيكون مخلصاً ومبدعاً ووطنياً»، مؤكدة أن الرئيس السيسي جاء في لحظة تاريخية ليقود سفينة الوطن.

ويعد برنامج «الشاهد» الذي يقدمه محمد الباز، على شاشة «إكسترا نيوز»، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال.