الاحتلال الإسرائيلي يغتال الطفولة.. 10 أطفال يفقدون سيقانهم كل يوم في غزة

كشفت حصيلة مفجعة نشرتها منظمة بريطانية غير حكومية، حول انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في قطاع غزة وخصوصا الأطفال، عن فقدان ما لا يقل عن 10 أطفال سيقانهم كل يوم في قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع المستمر منذ 7 أكتوبر الماضي.

وقالت منظمة إنقاذ الطفولة، التي تتخذ من بريطانيا مقرا لها، إن ما لا يقل عن 10 أطفال يفقدون سيقانهم كل يوم في قطاع غزة جراء عدوان جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي أطلقته عليه حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية المتطرفة اسم «السيوف الحديدية»، ردا على «طوفان الأقصى»، مضيفة في بيان، إن تقارير منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف» تفيد أن 1000 طفل في غزة فقدوا إحدى ساقيهم أو كلتيهما منذ بداية العدوان الإسرائيلي على القطاع، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية«وفا».

إنقاذ الأطفال: معاناة أطفال غزة لا يمكن تصورها

من جانبه، قال منسق شؤون منظمة إنقاذ الأطفال في فلسطين جيسون لي، إن معاناة الأطفال في حرب غزة لا يمكن تصورها، فيما أشارت المنظمة، إلى عدم توفر الكوادر الطبية والمعدات الطبية في قطاع غزة، موضحة أن معظم العمليات الجراحية التي أجريت للأطفال، تمت دون تخدير.

وزيرة ألمانية: لا يمكن استمرار معاناة هذا العدد الكبير من الأشخاص

من جانبها، قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، إن لا يمكن استمرار معاناة هذا العدد الكبير من الأشخاص، داعية سلطات الاحتلال الإسرائيلي، إلى ضبط النفس في الحرب التي تشنها في قطاع غزة.

وجاءات تصريحات الوزيرة الألمانية، لصحفيين في ختام محادثات مع نظيرها الإسرائيلي يسرائيل كاتس، ورئيس الاحتلال اسحق هرتسوج، خلال زيارتها لإسرائيل، واعتبرت بيربوك، أن من الضروري حصول إدارة أقل حدة للعمليات، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.