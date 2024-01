الاحتلال الإسرائيلي يطلق اسم عارضة أزياء شهيرة على صواريخ تستهدف أطفال غزة

عمد جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى استفزاز عارضة الأزياء العالمية بيلا حديد ذات الأصول الفلسطينية، وكذلك شقيقتها ووالدها بعد الإعلان عن تسمية صواريخ تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي باسم «بيلا حديد» من أجل الاستعداد لقصف قطاع غزة بها.

Today I dedicate the missile that flying to Gaza to the ugliest family in the modeling world Mohamed, Bella , Gigi Hadid pic.twitter.com/QqdbRajbGK