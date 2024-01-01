الاحتلال الإسرائيلي يطلق اسم عارضة أزياء شهيرة على صواريخ تستهدف أطفال غزة

عمد جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى استفزاز عارضة الأزياء العالمية بيلا حديد ذات الأصول الفلسطينية، وكذلك شقيقتها ووالدها بعد الإعلان عن تسمية صواريخ تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي باسم «بيلا حديد» من أجل الاستعداد لقصف قطاع غزة بها.

Today I dedicate the missile that flying to Gaza to the ugliest family in the modeling world Mohamed, Bella , Gigi Hadid pic.twitter.com/QqdbRajbGK — Haim gozali (@GozaliHaim) December 29, 2023

صواريخ سيتم إطلاقها على غزة

بدوره وضع جندي إسرائيلي يسمى «حاييم غوزالي» عبر موقع التواصل الاجتماعي «إكس» تويتر سابقا، منشورا أشار فيه إلى الصاروخ الذي يحمل اسم بيلا حديد، مبينا أن الصاروخ الذي سيصل غزة سيكون مكتوبا عليه محمد وبيلا حديد وجيجي حديد.

ويعد حاييم غوزالي، ملاكم إسرائيلي سابق، كتب من قبل أسماء المشاهير على صواريخ استخدمتها تل أبيب من قبل لقصف قطاع غزة عدة مرات.

تعليق أخت بيلا حديد

في الوقت نفسه، ذكرت آلانا حديد، أخت بيلا وجيجي، أنها تشعر بالصدمة بسبب هذا التصرف الإسرائيلي الوحشي، لافتة إلى أنها تشجع الفلسطينيين على استمرار مواجهة جيش الاحتلال الإسرائيلي ورددت «فلسطين حرة».

موقف مشرف لبيلا حديد

يشار إلى أن بيلا حديد كتبت من قبل عبر حسابها على «انستجرام»، أنها تؤيد فلسطين لأن جذورها فلسطينية مشددة على أنها لا تخاف من فقدان وظيفتها كعارضة أزياء وستظل تواصل الحديث عن فلسطين، كاشفة عن تلقيها سابقا تهديدات بالقتل بشكل يومي وتم تسريب هاتفها للعامة، وكل هذا لن يثنيها عن الدفاع عن فلسطين.