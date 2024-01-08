السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز «جولدن جلوب» تستقبل صناع السينما والدراما (صور)

بدأ صناع السينما والدراما في التوافد على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز جولدن جلوب في نسخته الـ81، المقام في فندق بيفرلي هيلتون، ويشهد تكريم أبرز صناع السينما والتلفزيون وأعمالهم التي تم تقديمها خلال عام 2023.

وكان من أوائل الحضور على السجادة الحمراء لجولدن جلوب 2024 فيليب أندرسون لورد وكريستوفر روبرت ميلر صانعا أفلام الرسوم المتحركة، ومقدمة البرامج جيني ماي، الممثل ماريو لوبيز، وآيو إدبيري المرشحة لجائزة أفضل ممثلة في مسلسل كوميدي، والممثلة زوري هال، وجاستن هارتلي، بالإضافة إلى الكاتبة كينتا برونسون والممثلة الشابة اريانا جرينبلات، وجيليان أندرسون، وفقا لما نشره موقع ET.

أحداث غزة حاضرة في حفل توزيع جوائز جولدن جلوب 2024

والمتوقع أن تضفي الأحداث الأخيرة التي تشهدها غزة صبغة سياسية على حفل توزيع الجوائز الأمريكي، حيث تشهد هوليوود حالة من الانقسام داخلها حول دعم فلسطين والمطالبة بوقف إطلاق النار.