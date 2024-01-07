رسائل مزيفة لعملاء البريد تستهدف سرقة البيانات.. والهيئة تحذر

حذرت الهيئة القومية للبريد المصري، المواطنين من رسائل نصية مزيفة تستهدف اختراق حساباتهم المالية، تهدف هذه الرسائل إلى إيهام المواطنين بأن حساباتهم قد تم إيقافها لعدم التحديث، وتطلب منهم الاتصال بأرقام مجهولة لتحديث بياناتهم، إذ نصت إحداها على: «تمّ وقف حسابك.. البريد المصري لعدم التحديث لفترة مؤقتا يرجي الاتصال بنا».

أهمية عدم الرد ببيانات شخصية على الرسائل

وأوضحت هيئة البريد، أنَّها تتابع هذه الرسائل المزيفة، وتتخذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الأشخاص الذين يرسلونها، مؤكّدة أهمية عدم التعامل مع هذه الرسائل وعدم إعطائها أي بيانات شخصية.

خدمات آمنة وسريعة

وتأتي هذه التحذيرات في إطار الجهود التي تبذلها الهيئة القومية للبريد المصري لتطوير خدماتها وتقديمها للمواطنين بشكل آمن وسريع.