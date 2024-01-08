هدى زكريا: «الشخصية المصرية دائما تستوعب الآخر وتقسم اللقمة مع الغير»

قالت الدكتورة هدى زكريا، أستاذة علم الاجتماع السياسي، إنها رصدت التغيرات التي تحدث في الشخصية المصرية، وتأثير الحروب العنيفة على هذه الشخصية، مؤكدة أنه في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها العالم، تحدثت عن كيفية إعادة شحن طاقة الشخصية المصرية بعد الحروب.

وأوضحت زكريا، خلال لقائها ببرنامج «الشاهد»، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن ذلك يتم عبر العمل المكثف من قبل الإعلام والمؤسسات التعليمية، مؤكدة أنه يجب الانتباه جيدًا إلى أن التعليم أصبح يخرج شرازم، حيث أن هناك خريجين مدارس حكومة ومدارس لغات وغيرهم، وهذه الشرزمة تفكك هذا الحث بين الضمير الجمعي والوطنية.

وأضافت، أن الشخصية المصرية دائمًا تستوعب القادمين من الخارج بكل حب وكرم، ولا تقيم أبدا معسكرات لاجئين، كما تقسم اللقمة مع الغير طالما أنه ليس عدوًا.