نيكولاس كيدج يحتفل بعيد ميلاده الـ60 على السجادة الحمراء بـ«جولدن جلوب»

احتفل النجم الأمريكي نيكولاس كيدج بعيد ميلاده الـ60، اليوم، أثناء سيره على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز جولدن جلوب الـ 81، الذي تنطلق فعالياته بعد قليل، في مقابلة على السجادة قبل الحفل مع «فارايتي»، وقال الممثل الأمريكي إنه ثاني أكثر عيد ميلاد ملحمي في حياته.

وتابع نيكولاس كيدج حديثه على السجادة الحمراء لـ جولدن جلوب، قائلا: «أنا أنظر إلى هذه التجربة كلها باعتبارها حفلة عيد ميلاد كبيرة.. أنا متحمس لرؤية الجميع، الجميع مدعوون إلى حفلة عيد ميلادي».

نيكولاس كيج يراهن على جائزة جولدن جلوب أفضل ممثل في عيد ميلاده

ويتنافس نيكولاس كيج في فئة أفضل ممثل في فيلم كوميدي أو موسيقي عن دوره في فيلم «Dream Scenario»، وفي حال فوزه ستكون المرة الثانية التي يحصد فيها الجائزة التي حصل عليها للمرة الأولى في عام 1996 عن دوره في فيلم «Leaving Las Vegas».

وتشهد فئة أفضل ممثل في فيلم كوميدي منافسة بين 5 نجوم بخلاف «كيدج»، وهم: تيموثي شالاميت عن دوره في فيلم «Wonka»، مات ديمون عن دوره في فيلم «Air»، بول جياماتي عن دوره في فيلم «The Holdovers»، خواكين فينيكس عن دوره في فيلم «Beau Is Afraid»، بالإضافة إلى جيفري رايت عن دوره في فيلم «American Fiction».