ماذا يحدث في روسيا؟.. ظاهرة مناخية غير معتادة بشبه جزيرة كامتشاتكا

ظاهرة مناخية جديدة غير معتادة شهدتها شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية في هذه الفترة من العام، تمثلت في تسجيل درجات الحرارة في شبه الجزيرة الواقعة في أقصى الشرق الروسي انخفاضا حتى 40 درجة تحت الصفر.

روسيا تقع في 3 نطاقات مناخية

وتقع روسيا في 3 نطاقات مناخية، تتمثل في المنطقة القطبية، المنطقة شبه القطبية، والمنطقة المعتدلة، ويمكن أن تختلف المؤشرات المناخية داخل النطاق المناخي ذاته، كما تتنوع هذه المؤشرات بين نطاق مناخي وآخر.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية في شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية، إنه في بداية شهر يناير الجاري، بدأ الطقس الشديد البرودة في معظم المناطق وفي المناطق الوسطى، مشيرة إلى انخفاض درجات الحرارة إلى 40 درجة تحت الصفر، مضيفة إن درجات البرودة ليست قياسية ولكنه أيضا ليست درجات حرارة معتادة في هذه المنطقة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

شبه جزيرة كامتشاتكا تقع في منطقة الشرق الأقصى

وتقع شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية في منطقة الشرق الأقصى الاتحادية، التي تعد خاباروفسك مركزها الإداري، ويبلغ المناخ الطبيعي في شهر يناير: -23 درجة مئوية، فيما تتضمن كيانات المنطقة: «كامتشاتكا كراي-خاباروفسك-بريمورسكي-آمور-ماجادان- ساخالين-المنطقة اليهودية الذاتية الحكم- إقليم تشوكوتكا الذاتي الحكم- جمهورية ساخا (ياقوتيا)».