حدث ليلا: الولايات المتحدة تعلن ميزانية 2024.. وزلزال يضرب وسط إيطاليا

شهدت عدد من الدول خلال الساعات القليلة الماضية عدة أحداث كان من أهمها توصل قادة الكونجرس الأمريكي، اتفاق بشأن إقرار موازنة الحكومة الفيدرالية لعام 2024، بقيمة نحو 1.6 تريليون دولار.

وتوصل ممثلو الحزبين الجمهوري والديمقراطي بالكونجرس الأمريكي، إلأى اتفاق بشأن إقرار موازنة الحكومة لعام 2024، بقيمة نحو 1.6 تريليون دولار بينها 886 مليار دولار لصالح الإنفاق الدفاعي، و704 مليارات دولار لصالح نفقات أخرى.

كما كشفت «واشنطن»، مستجدات الحالة الصحية لوزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن الذي يتواجد في مركز والتر ريد الطبي العسكري الوطني منذ 1 يناير الجاري، وقال«البنتاجون» إن يتعافى بشكل جيد وفي حالة معنوية جيدة، وفقا لما ذكرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية

شرخ جديد في حكومة الاحتلال الإسرائيلي

وفي إطار ما تعانيه حكومة الاحتلال الإسرائيلي اليمينية المتطرفة برئاسة بنيامين نتنياهو من شرخ على خلفية فشلها في التصدي لعملية «طوفان الأقصى» في 7 أكتوبر الماضي، يعتزم الأخير اقتراح قانون يخضع جميع الوزراء الذين يشاركون في اجتماعات أمنية أو في مجلس الوزراء لاختبار يكشف الكذب، قوال نتنياهو، إن «كنيست» الاحتلال يعاني من طاعون التسريبات.

تواصل انتهاكات الاحتلال بحق أطفال غزة

كشفت منظمة إنقاذ الطفولة البريطانية غير حكومية، إن ما لا يقل عن 10 أطفال سيقانهم كل يوم في غزة جراء عملية «السيوف الحديدية» التي أطلقتها حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو ضد القطاع، مشيرة إلى أن تقارير منظمة«اليونيسف» تفيد أن 1000 طفل في غزة فقدوا إحدى ساقيهم أو كلتيهما منذ بداية العدوان الإسرائيلي.

هزة أرضية تضرب وسط إيطاليا

وفي إيطاليا، تعرض وسط البلاد لهزة أرضية بلغت قوتها 2.5 درجة على مقياس ريختر، بعمق 9 كيلومترات، وفقا لبيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي.

واظهرت بيانات المركز وقوع بؤرة الهزة الأرضية على مسافة 64 كيلومترا شمال العاصمة روما.