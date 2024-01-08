شركات السياحة تستعد لموسم الحج.. «التضامن» يبدأ 22 يناير

بدأت شركات السياحة المنظمة لبرامج الحج السياحي لهذا العام، في إجراء عملية التضامن فيما بينها، وذلك حتى يوم 22 يناير الجاري، وفقًا لما أعلنه إيهاب عبدالعال، عضو اللجنة الفنية للحج التابعة لوزارة السياحة والآثار.

التضامن تعني مشاركة أكثر من شركة ضمن كيان واحد لتنفيذ برامج الحج

وأوضح عضو اللجنة الفنية للحج، أنَّ عملية التضامن تعني مشاركة أكثر من شركة ضمن كيان واحد لتنفيذ برامج الحج، على أن يتمّ اختيار شركة منهم لتكون مسئولة عن جميع الشركات الموجودة داخل التكتل الواحد وتسمى «رأس التضامن».

وأضاف أنَّ السبب في إجراء تلك التضامنات بين الشركات السياحية المنفذة لرحلات الحج السياحي، هو أن السلطات السعودية لا تتعامل مع أي كيان في الحج لا يضم أقل من 250 حاجًا، وبعد انتهاء عملية التضامن، ستبدأ شركات السياحة في إجراء عمليات استبدال الفائزين بالقرعة بغيرهم، وفقا للحالات التي حددتها الضوابط المنظمة للحج السياحي لهذا العام.

شركات السياحة يجب أن تنتهي من كل إجراءات الحج قبل 25 فبراير المقبل

وأوضح «عبدالعال»، أنَّ شركات السياحة يجب أن تنتهي من كل إجراءات الحج قبل يوم 25 فبراير المقبل، إذ تبدأ شركات السياحة بداية من يوم 10 رجب 1445 هجريا في معاينة المساكن التي سيقيم بها الحجاج، وتوثيق عقود السكن بالأراضي السعودية، ويأتي ذلك في إطار الاستعدادات لبدء موسم الحج لهذا العام، والذي من المقرر أن يبدأ في شهر يوليو المقبل.