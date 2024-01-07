«شركات السياحة» تطالب الفائزين بقرعة الحج بسداد قيمة البرامج خلال أسبوع

أكدت غرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، أن كل الشركات المنظمة للحج ستبذل قصارى جهدها للعمل على راحة وسلامة الحجاج، وتسهيل أداء الفريضة، مضيفة أن وزارة السياحة والآثار وبالتنسيق التام مع الغرفة، وضعت ضوابط قوية لموسم الحج، تضمن تقديم أفضل الخدمات للحجاج وتضمن كل حقوقهم، والحفاظ على سلامتهم منذ سفرهم وحتى عودتهم إلى أرض الوطن.

وطالبت الغرفة في بيان، الفائزين بقرعة الحج، بسرعة سداد قيمة برامج الحج إلى الشركات المنظمة للرحلات، وشددت على الأهمية القصوى للسداد، نظرا لاشتراطات السلطات السعودية سداد قيمة الخدمات للحجاج على المسار الإلكتروني أولا قبل تسليم الأراضي التي ستقام عليها خيام الحجاج بالمشاعر المقدسة بمنى وعرفات، لذا يجب على الشركات سرعة تحصيل قيمة برامج الحج من الحجاج فور ظهور نتيجة القرعة وبحد أقصى أسبوع من تاريخ إعلانها، إذ ظهرت النتيجة بالفعل أمس.

حذرت الغرفة من أن التأخير في سداد قيمة البرامج سوف يؤثر سلبا على إتمام باقي الإجراءات، ويضع عقبات كبيرة أمام الشركات في تنفيذ البرامج.