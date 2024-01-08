8 أمراض مزمنة يستحق أصحابها معاش «كرامة».. منها صدفية فروة الرأس

خصصت وزارة التضامن الاجتماعي دعما نقديا لأصحاب الأمراض المزمنة ضمن برنامج «تكافل وكرامة»، وحددت شروطا مهمة للحصول عليه، يكمن في وجود عجز يمنعه من قدرته على العمل، ويجرى إثبات ذلك من خلال المستندات التي تثبت تلك المرض بالفحص الطبي.

الأمراض المزمنة التي تستحق معاش كرامة

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية الشروط التي حددتها وزارة التضامن الاجتماعي لحصول أصحاب الأمراض المزمنةعلى معاش كرامة، وهي كالآتي:

1- مرض الرئة المزمن.

2- الصدفية الاحمرارية.

3- التهاب مفاصل صدفي يتطلب علاجا نظاميا.

4- الصدفية البثرية.

5- مرض انسداد الشعب الهوائية المزمن.

6- صدفية في منطقة العانة تصعب عملية المشي.

7- صدفية كفتي اليدين أو الرجلين.

8- صدفية شديدة في فروة الرأس.