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«التضامن»: صندوق كبار السن نواة أولى لكثير من الخدمات خلال الفترة المقبلة

كتب:

مريم جاد
05:11 م | السبت 06 يناير 2024
مدير الادارة العامة لرعاية المسنين بوزارة التضامن الاجتماعي

مدير الادارة العامة لرعاية المسنين بوزارة التضامن الاجتماعي

قال محمود شعبان مدير الادارة العامة لرعاية المسنين بوزارة التضامن الاجتماعي، إن صندوق كبار السن هو النواة الأولى لبداية السعي وتحقيق خدمات وأهداف لكبار السن من حماية ورعاية ودمج مجتمعي وترفيهي وغيره وسيكون بتشكيل رئاسة لجنة الوزراء المعنية وسيتحدد به أوجه الإنفاق.

تقديم خدمات لكبار السن 

وأضاف«شعبان» خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «السفيرة عزيزة» تقديم الإعلاميتين سناء منصور وجاسمين طه زكي، عبر شاشاة قنوات «dmc»، أن الدولة قدمت خدمات تشريعية وكفلت لكبار السن كافة حقوقهم وجوانب الرعاية من وزارة التضامن الاجتماعي ومجال الحماية الاجتماعية والدمج المجتمعي، لافتًا إلى أن الفترة المقبلة سنرى ازدهارًا كبيرًا وخدمات كثيرة متاحة لكبار السن.

وتابع: اللجنة بدأت في مناقشة الصندوق منذ فترة كبيرة لأنه حق من حقوق كبار السن، مشيرًا إلى وجود نوادي لكبار السن ويتم بها العديد من الندوات والحفلات والحوارات التثقيفية وكل ما يغذي كبار السن من جميع الجهات.

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