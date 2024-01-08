بدء التقديم في دبلومة القيادة المدرسية بـ«تربية الإسكندرية» السبت المقبل

أعلنت كلية التربية في جامعة الإسكندرية عن مواعيد بدء التقديم لبرامج الدراسات العليا، وذلك في الدبلوم العام لإعداد المعلم في الاداب والعلوم، والدبلومة المهنية في التربية، والدبلوم الخاصة في التربية، والدبلوم الخاصة لإعداد المعلم في الآداب والعلوم، والماجستير في التربية، والماجستير لإعداد المعلم في الآداب والعلوم، ودكتوراه الفلسفة في التربية، ودكتوراه الفلسفة لإعداد المعلم في الآداب والعلوم، للفصل الدراسي ربيع 2024 للعام الجامعي 2024/2023.

دبلوم القيادة المدرسية

وقال الدكتور محمد أنور إبراهيم فراج، عميد كلية التربية، جامعة الإسكندرية، لـ«الوطن»، إن برنامج الدبلومة المهنية في التربية تخصص القيادة المدرسية يتم تطبيقة لأول مرة بكلية التربية جامعة الإسكندرية، موضحا أن البرنامج له عدة مميزات، منها تأهيل المعلمين، ليكونوا مديرين مدارس قادرين على قيادتها فى ضوء متطلبات نظام التعليم الجديد، و‏الارتكاز على التدريب التحويلي ليكون حلا عاجلاً لتوفير مديرين أكفأ قادرين على قيادة المدارس، فضلا عن ‏تلبية حاجة الميدان التربوي فى المدارس الحكومية والخاصة إلى مدير مدرسة ذو قدرات متجددة وإبداعية، و‏تزامن فتح باب القبول بالبرنامج مع مشروع وزارة التربية والتعليم فى تأهيل ألف من شباب المعلمين ليكونوا مديرى مدارس أكفاء ومتميزين، فضلا عن الالتحاق ببرنامج الدراسات العليا المختلفة بكلية التربية تمهيداً للحصول على الماجستير ثم الدكتوراه.

تخصص معلم فصل

وتضيف الدكتورة السيدة محمود إبراهيم سعد، وكيل كلية التربية للدراسات العليا، إن البرنامج الجديد يشمل تخصص معلم فصل «الصفوف الثلاثة الأولى»، وهو تخصص متاح للمعلم، والأخصائي، والإداري، في المدارس الحكومية والخاصة، وتتمثل مزايا الالتحاق بهذا البرنامج في إعداد معلمين قادرين على التدريس في ظل تطبيق المنهج الجديد، و‏زيادة فرص الإلتحاق بإحدى وظائف التربية والتعليم التي تطلب معلم فصل، و‏تلبية احتياجات سوق العمل بصورة عاجلة في إطار العجز في هذا التخصص، فضلا عن ‏الالتحاق ببرنامج الدراسات العليا المختلفة بكلية التربية تمهيداً للحصول على الماجستير ثم الدكتوراه.

مواعيد الاشتراك في البرنامج

وأعلنت كلية التربية جامعة الإسكندرية عن مواعيد التقديم بالبرنامج، وذلك اعتبارا من يوم السبت المقبل الموافق 13 يناير حتى يوم الخميس 25 من الشهر نفسه، على موقع «MIS» من خلال الضغط هنا.

ويبدأ تقديم أصول الأوراق إلى إدارة الدراسات العليا بالكلية في الفترة من يوم السبت 27 يناير الجاري، حتى يوم الخميس 3 فبراير المقبل.