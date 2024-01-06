جامعة الإسكندرية تتخذ 5 إجراءات مشددة لمنع الغش في امتحانات الفصل الدراسي الأول

اتخذ عمداء كليات جامعة الإسكندرية، اليوم السبت، عددًا من الإجراءات الهامة خلال تفقدهم سير امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2023_2024 بالكليات.

كانت تلك الإجراءات تهدف إلى تحقيق العدالة والنزاهة في العملية الامتحانية، والحد من أي عمليات غش يسعى إليها الطلاب.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية تفاصيل أهم 5 إجراءات أجراها عمداء كليات جامعة الإسكندرية، بسبب امتحانات الفصل الدراسي الأول، حسب البيانات الرسمية التي أصدرتها كليات الجامعة.

ضوابط داخل اللجان الامتحانية في جامعة الإسكندرية

تمثلت الإجراءات على مستويين الأول داخل اللجان الامتحانية، وتمثلت في 3 إجراءات كالتالي:

- انتظام الطلاب في أماكنهم وتوفير كافة سبل الراحة.

- غلق الموبيلات قبل توزيع ورق والأسئلة.

- الالتزام بالإجراءات الاحترازية ومسافات التباعد بين الطلاب.

إجراءات خارج اللجان الامتحانية

فيما برزت الإجراءات الأخرى، خارج حدود اللجان الامتحانية، متمثلة في طباعة أوراق الامتحانات وطرق التصحيح، وهي كالتالي:

- تأمين حجرة طباعة الامتحان، وعدم السماح بدخولها من غير المنوط لهم بذلك، لعدم تسريب أي أسئلة من الامتحانات.

- متابعة كنترولات الكلية لجميع المستويات الممتحنة، ووحدة القياس والتقويم المسؤولة عن التصحيح الإلكتروني.