موعد أول اجتماع للبنك المركزي المصري في 2024.. أيام وينعقد

موعد أول اجتماع للبنك المركزي المصري في 2024، من الأمور التي يهتم بها المواطنون في الفترة الحالية، لمتابعة قراراته التي تخص أسعار الفائدة في هذه الاجتماعات من قبل لجنة السياسات النقدية.

أول اجتماع للبنك المركزي المصري في 2024

ووفقًا لما أعلنه البنك المركزي على موقعه الرسمي، فإنّه سيجرى أول اجتماع للجنة السياسات النقدية لبحث سعر الفائدة في 2024 يوم 1 فبراير المقبل، حيث يحدد سعر الفائدة على الإيداع والإقراض.

ومن المتوقع أن يشهد أول اجتماع للبنك المركزي المصري في 2024 تثبيت لسعر الفائدة، وفقا لآراء عدد من الخبراء الاقتصاديين، وذلك بعد أن شهدت معدلات التضخم تراجعًا ملحوظًا على المستوى المحلي والعالمي.

ثاني اجتماع للبنك المركزي

وبحسب الجدول فإنّ الاجتماع الثاني للبنك أقر سيكون يوم 28 مارس 2024، واجتماع البنك المركزي الثالث لبحث أسعار الفائدة سيكون يوم 23 مايو 2024، والاجتماع الرابع للجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي تم إقراراه في 18 يوليو 2024.

اجتماعات البنك المركزي في النصف الثاني من 2024

وبحسب بيانات البنك المركزي، فإن الاجتماع الخامس لبحث أسعار الفائدة سيكون في النصف الثاني من العام الجاري وبالتحديد في يوم 5 سبتمبر 2024، حيث أوضحت البيانات الرسمية أن اجتماع البنك المركزي السادس تم تحديده يوم 17 أكتوبر 2024، واجتماع البنك المركزي السابع لبحث أسعار الفائدة سيكون في يوم 21 نوفمبر 2024، واجتماع البنك المركزي الثامن والأخير سيكون في يوم 26 ديسمبر 2024.