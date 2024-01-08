ما سبب تعليق طائرات بوينج 737 ماكس؟.. 177 راكبا كادوا يفقدون حياتهم

دفع هبوط اضطراري نتيجة انفجار نافذة طائرة تابعة لشركة ألاسكا إيرلاينز السلطات الفيدرالية الأمريكية إلى تعليق طائرات بوينج 737 ماكس؛ ليضيف الأمر حلقة أخرى إلى التاريخ المضطرب لمجموعة طائرات بوينج ماكس.

تفاصيل تعليق طائرات بوينج 737 ماكس والتحقيقات

تفاصيل تعليق طائرات بوينج 737 ماكس، الذي تناقله وسائل الإعلام الدولية، تقول إنّ جزءًا من جسم طائرة تابعة لشركة طيران ألاسكا انفجر بعد 7 دقائق من إقلاعها على ارتفاع 3 أميال (4.8 كيلومتر) فوق ولاية أوريجون يوم الجمعة الماضي، ما أجبر الطيارين على القيام بهبوط اضطراري.

ورغم أنه لم تقع أي إصابات خطيرة لأي من الركاب البالغ عددهم 171 راكبًا أو أفراد الطاقم الستة، إلا أن الفقدان السريع لضغط الطائرة تسبب في سقوط أقنعة الأكسجين من السقف، ما دفع السلطات لتعليق طائرات بوينج737 ماكس.

وبحسب صحيفة «ذا جارديان» البريطانية، فإنّه بعد تعليق طائرات بوينج 737 ماكس، فتح المسؤولون الأمريكيون، صباح اليوم، تحقيقا في ولاية أوريجون من أجل معرفة سبب انفجار لوحة الباب في طائرة ركاب جديدة من طراز بوينج بعد دقائق فقط من إقلاعها، ما أجبر الطيارين على القيام بهبوط اضطراري مع وجود ثقب كبير

قرار الفيدرالية الأمريكية بشأن طائرات بوينج 737 ماكس

وأمرت إدارة الطيران الفيدرالي بتعليق طائرات بوينج 737 ماكس التي تشغلها شركات الطيران الأمريكية أو تنقلها شركات طيران أجنبية إلى البلاد حتى يتم تفتيشها، وأثر هذا القرار على نحو 171 طائرة حول العالم.

وأوقفت خطوط ألاسكا الجوية أسطولها بالكامل المكون من 65 طائرة من طراز Max 9 للفحص والصيانة، حيث احتفظت شركة الطيران في البداية بـ 18 طائرة من طراز Max 9 في الخدمة يوم السبت لأنّها تلقت عمليات تفتيش متعمقة كجزء من فحوصات الصيانة الأخيرة، ولكن شركة الطيران سحبت تلك الطائرات من الخدمة ليلة السبت امتثالاً لتوجيهات إدارة الطيران الفيدرالية تعليق طائرات بوينج737 ماكس.