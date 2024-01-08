جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024 تيرم أول القاهرة والجيزة

تستعد المديريات التعليمية لامتحانات الفصل الدراسي الأول، للشهادة الإعدادية المقرر انطلاقها يوم 17 يناير وفقاً لـ جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2024 تيرم أول المعتمد رسمياً من المحافظ بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية.

وأكّدت المديريات التعليمية، بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية والنصائح الطبية الكفيلة بالحفاظ على سلامتهم داخل وخارج اللجان، والتأكد من وضوح الورقة الامتحانية وانها طبقا مواصفات الورقة الامتحانية المعدة من قبل المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024 تيرم أول محافظة القاهرة

- يوم الأربعاء: 17 يناير 2024 امتحان مادتي اللغة العربية والخط والإملاء والتربية الدينية ساعتان ونصف.

- يوم الخميس 18 يناير 2024: امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية لمدة ساعتان والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات لمدة ساعة ونصف.

- يوم الأحد 21 يناير 2024: امتحان مادتي الجبر والإحصاء والتربية الفنية لمدة ساعتين لكل مادة.

- الاثنين 22 يناير 2024: امتحان العلوم لمدة ساعتين.

- الثلاثاء 23 يناير 2024: امتحان مادة الهندسة لمدة ساعتين.

- يوم الأربعاء 24 يناير 2024: امتحان مادة اللغة الأجنبية لمدة ساعتين.

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2024 ترم اول الجيزة

- يوم الأربعاء 17 يناير 2024 مادة اللغة العربية.

- يوم الخميس الموافق 18 يناير 2024 مادة الجبر والإحصاء، ومادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

-يوم الأحد 21 يناير 2024 امتحان مادة الهندسة.

- يوم الاثنين 22 يناير 2024 مادة اللغة الأجنبية، ومادة التربية الدينية.

- يوم الثلاثاء 23 يناير2024 امتحان مادة العلوم، ومادة التربية الفنية.

- يوم الأربعاء 24 يناير مادة الدراسات الاجتماعية، ومادة التربية الرياضية خاص بالسعيدية.