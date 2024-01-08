تعليمات مهمة من «التعليم» لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي لتحديث التابلت

وجّهت المدارس الثانوية تعليمات مهمة لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، نظرًا لقرب امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2023/2024 وذلك لتجهيز التابلت لأداء الامتحانات والمقرر عقدها يوم 13 يناير الجاري وفقًا للجداول المعلنة والمعتمدة رسميًا من المديريات التعليمية.

تجهيز جهاز التابلت

وأوضحت المدارس الثانوية، خطوات تحديث تجهيز جهاز التابلت لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2023/2024:

- أولا أيقونة الضبط:

- الضغط على الاختيار «الشاشة» والتأكد من وضع الرؤية «فاتح» وليس مظلمة، وضبط زمن توقف الشاشة على 30 دقيقة.

- الضغط على إمكانية الوصول، ثم نختار التطبيقات المثبتة، ثم يظهر تطبيق Swift access، ويظهر اختياران غير مفعلين، قم بتفعيل الاختيار الأول فقط، وتختار السماح.

- الضغط على تحديث البرنامج، ثم من أعلى الجهة اليسرى نختار الاختيار الأول «تثبيت وتنزيل»، وننتظر حتى يتم التحميل وتظهر عبارة «برنامجك محدث»، وفي حالة ظهور كلمة تحديث يتم الضغط عليها لتحديث النظام.

صفحة تابلت الثانوية العامة

ثانياً: أيقونة منصة الاختبار Swift access:

- نتأكد من أن الإصدار الموجود هو V.1.8.19

ثالثاً : أيقونة Knox manage أو Knox

- الضغط على الـ3 شروط الموجودين أعلى اليسار.

- من الأسفل نختار About

- ثم نضغط على Update

- ثم نضغط على Ok صفحة تابلت الثانوية العامة

- التأكد من وجود كل من «الاختيار فتح باللون الأخضر، الاختيار غلق باللون الأبيض».

- في حالة ظهور كلمة تحديث يتم الضغط عليها.

- يرجي تحديث جميع التطبيقات بجوجل بلاي لعدم فصل الامتحان أثناء أداء الاختبار.