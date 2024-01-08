خبير تربوي عن أهمية المنصات التعليمية: «تتماشى مع مجريات العصر»

قال الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي، إنّ الدولة المصرية ممثلة في وزارة التربية والتعليم اتجهت نحو الاعتماد على تطورات التكنولوجيا الحديثة في مجال التعليم، وكان أحد هذه الصور هي الملفات التعليمية الواسعة للغاية وتشمل عدة منصات منها على الإنترنت وأخرى على شاشات التليفزيون فضلا عن منصات سمعية على الراديو، ومن أمثلة هذه المنصات هي «حصص مصر».

منصات تعليمية متنوعة

وأضاف «شوقي»، خلال حواره لبرنامج «صباح الخير يا مصر» تقديم الإعلاميين منة الشرقاوي ومحمد عبده عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أن منصة «حصص مصر» تختص بالمراحل التعليمية بداية من 3 إعدادي حتى 3 ثانوي، وتوجد العديد من المنصات مثل منصة «ذاكر» وأيضا بوابة التعليم الإلكتروني على موقع وزارة التربية والتعليم، والتي تعد من أكثر المواقع رواجا بين الطلاب وأولياء الأمور.

أهمية المنصات الإلكترونية

وأشار إلى أن هناك منصات إلكترونية للتعليم الفني، فضلا عن وجود منصة تعليم إلكتروني لذوي الاحتياجات الخاصة، موضحا أن مختلف البوابات والمنصات التعليمية تتيح للطلاب كل ما يتعلق بالمقررات الدراسية في أي وقت، مشيرا إلى أهمية المنصات الإلكترونية، إذ تعكس العديد من الأمور الهامة، إذ تتماشى مع مجريات العصر، كونها تجعل الطلاب يعتمدون على التكنولوجيا في الدراسة من خلال الموبايل والتابلت واللاب توب وغيرها.