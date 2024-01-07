جامعة القاهرة تعلن مصاريف برامج التعليم المدمج 2024

أعلنت جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة، قيمة مصاريف نظام التعليم المدمج 2024 للطلاب الجدد الراغبين في الاتلحاق ببرامج الكليات المختلفة وفقا للضوابط والقواعد التي أقرها مجلس جامعة القاهرة، موضحة أن رسوم ملف الالتحاق 250 جنيها، ورسوم اختبار القبول 300 جنيه، على أن تكلفة المقرر الواحد 400 جنيه، بجانب تكلفة الكارنيه 50 جنيهًا لكل طالب.

مركز التعليم المدمج 2024

وأوضحت الجامعة وفقًا لتقرير صادر عنها، أن مواعيد التقديم ببرامج نظام التعليم المدمج للفصل الدراسي الثاني 2024 تكون يوميًّا وتبدأ من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 2 ظهرًا عدا الجمعة، مؤكدًا أنه يجب على الطلاب الالتزام بكل الضوابط والإرشادات المعمول بها في هذا الشأن.

وكشف الجامعة البرامج التي يحق للطلاب الالتحاق بها الطلب في نظام التعليم المدمج، وتتمثل في الآتي:

** كلية الآداب:

- برنامج الترجمة باللغ الانجليزية

- برنامج علم النفس

- برنامج النشر والحفظ الرقمي

- برنامج الدراسات التاريخية

** كلية التجارة

- برنامج علوم الأعمال

** كلية دار العلوم

- برنامج اللغة العربية وآدابها والثقافة الإسلامية

** كلية التربية للطفولة المبكرة

- برنامج إعداد معلمي مرحلة الطفولة

- برنامج إعداد معلمي التربية الخاصة