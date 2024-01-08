أسعار الحج السياحي 2024.. تبدأ من 191 ألف جنيه

أعلن حمزة عنبى، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركة السياحة، بدء شركات السياحة في تحصيل قيمة برنامج الحج من 23 ألف فائز بقرعة الحج السياحي لهذا العام، لافتا إلى أن أسعار الحج السياحي 2024 جاءت على النحو التالي:

برنامج الحج البري

ويتضمن برنامج الحج البري 3 مستويات سعرية، وتبدأ الأسعار من 191 ألف جنيه وحتى 225 ألفا، دون احتساب سعر تذكرة الأتوبيس والعبارة.

برنامج الحج الاقتصادي طيران

أما برنامج الحج الاقتصادي طيران يشمل 3 مستويات سعرية، تبدأ من 226 ألف جنيه وحتى 260 ألفا، دون احتساب سعر تذكرة الطيران.

برنامج الحج السياحي فئة الـ5 نجوم

يتضمن برنامج الحج السياحي مستويين سعريين وفقا لنوعية الخدمة المقدمة بكل مستوى، وتبدأ الأسعار من 390 ألف جنيه وحتى 450 ألف جنيه دون احتساب سعر تذكرة الطيران.

وأشار «عنبى» إلى أن قرعة الحج السياحي التي أجريت بمقر الإدارة العامة للسياحة الدينية بوزارة السياحة شهدت تقدم نحو 58 ألف مواطن، وأن المواطنين المتقدمين للبرامج الاقتصادية (البري والاقتصادي طيران) فازوا بـ19 ألف تأشيرة حج من مجموع 23 ألف تأشيرة مخصصة للحج السياحي.