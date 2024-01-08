نائبة: القمة المصرية الفلسطينية تبحث تهدئة الأوضاع المشتعلة في غزة

قالت ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي، إنّ زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى مصر، في إطار رسمي تلبية لدعوة نظيره الرئيس عبد الفتاح السيسي، تأتي في توقيت بالغ الأهمية والتعقيد في ظل ما تواجهه القضية الفلسطينية من تهديدات وجرائم بشعة ترتكبها سلطات الاحتلال في حق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية .

القمة المصرية الفلسطينية

وأشارت الهريدي إلى أنّ القمة تستهدف توسيع آفق التشاور والتنسيق الثنائي بين البلدين من أجل تهدئة الأوضاع المشتعلة على الأراضي المحتلة، وبحث سبل وقف إطلاق النار، وضمان استدامة تقديم المساعدات الإنسانية للأهالي في غزة.

ولفتت الهريدي في بيان لها، إلى أنّ القمة المصرية الفلسطينية تأتي تأكيدا على استمرار الدعم المصري والدور الذي تلعبه القيادة السياسية من أجل الأشقاء في فلسطين، والتأكيد على ثوابت الرؤية المصرية التي تدعم حقوقهم المشروعة في إقامة دولتهم ذات سيادة مستقلة، ووفقا للشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي.

وأوضحت أنّ الرؤية المصرية الثابتة والمدعمة لمسار القضية الفلسطينية، لن تحيد عن موقفها لحظة في أنّ الحل لن يكون خارج إطار إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، لافتة إلى أنّ الزيارة تعكس مدى مكانة مصر ووساطتها في القضية الفلسطينية، وأنّها تقف بجموع شعبها على قلب رجل واحد في الدفاع عن الشعب الفلسطيني والتنديد بالجرائم المرتكبة أمام المحافل الدولية.

وقف إطلاق النار

وأضافت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أنّ الزيارة سيكون لها مردود إيجابي في فتح سبل التعاون المشترك والتنسيق على المستويات كافة، من أجل الضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار واللجوء للمسار التفاوضي من جديد لحل القضية الفلسطينية للأبد، والتصدي بحسم للمخططات التي تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني وتصفية القضية على حساب استقرار وأمن الدول المجاورة.