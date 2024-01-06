تحالف الأحزاب: كلمة الرئيس بالكاتدرائية تؤكد أن القضية الفلسطينية أولوية للدولة المصرية

أشاد النائب تيسير مطر أمين عام تحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبا سياسيا ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي التي ألقاها خلال زيارته لكاتدرائية العاصمة الإدارية الجديدة لتهنئة الإخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد 2024.

رئيس لكل المصريين

وقال تيسير مطر، خلال تصريحات لـ«الوطن» إن حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على مشاركة الإخوة الأقباط يؤكد أنه رئيس لكل المصريين دون استثناء، مشيرا إلى أن حديثه عن القضية الفلسطينية والأزمة في قطاع غزة يؤكد أن الأزمة لم تغب عن أولويات طاولة الدولة المصرية لحظة، مؤكدا أن مصر قدمت ولاتزال تقدم الغالي والنفيس لدعم الموقف الفلسطيني.

رسائل مطمئنة لجميع المصريين

وتابع أمين عام تحالف الأحزاب المصرية: كما حملت كلمة الرئيس بالكاتدرائية رسائل مطمئنة لجميع المصريين إذ تحدث عن الأزمة الاقتصادية التي ألقت بظلالها على خارطة العالم الاقتصادية، منوها بأن الأزمة في مصر تنتهي خلال الفترة المقبلة؛ الأمر الذي يؤكد على قربه من المواطن البسيط وسعيه الدائم لحل الأزمة.