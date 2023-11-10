نائبة: القمة المصرية القطرية تستهدف رفض أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية

قالت النائبة نشوى رائف، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، إن انعقاد القمة «المصرية - القطرية»، بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بالقاهرة اليوم الجمعة، تؤكد اهتمام الدولة المصرية بالقضية الفلسطينية وحرصها على استمرار وتكثيف الاتصالات الدولية على المستوى العربي والإقليمي من أجل تحقيق الإجماع الشامل على ضرورة إنفاذ هدنة فورية في قطاع غزة، والعمل على التوصل لاتفاق ملزم يضمن استدامة وصول المساعدات لأهالي غزة ووضع شروط لفتح معبر رفح .

رفض محاولات تصفية القضية الفلسطينية

وأكدت النائبة نشوى رائف، في بيان، أن القمة المصرية القطرية استهدفت بحث تطورات الأوضاع المشتعلة في قطاع غزة، وضرورة التوصل لحلول فعلية تساهم في الضغط على الكيان الإسرائيلي لوقف إطلاق النار والعمل على اللجوء مرة ثانية للمسار التفاوضي بما يحقق الاعتراف أولا بحقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

ولفتت عضو مجلس النواب، إلى تأكيد الرئيس السيسي والشيخ تميم بن حمد، رفضهما أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية على حساب الشعب الفلسطيني أو دول المنطقة، ورفض محاولات التهجير القسري تؤكد الرؤيا المشتركة والموحدة فيما يتعلق بالأزمة الفلسطينية، وذلك بالتزامن مع انطلاق القمة العربية الطارئة المقرر عقدها غدا السبت بالمملكة العربية السعودية، فضلا عن تطابق وجهات النظر تجاه المحاولات المستميتة من قوات الاحتلال الإسرائيلي لطرح فكرة نزوح الشعب الفلسطيني جنوبا.

الرئيس السيسي حريص على إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني

وأضافت عضو مجلس النواب، أن الرئيس السيسي حريص على إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني ووضع حد لكافة الانتهاكات والجرائم والخسائر الجسيمة التي يتعرض لها كل لحظة وحالة الترويع بأبشع الطرق للأطفال وغيرها من الأفعال التي تقشعر لها الأبدان وخطورة استمرار تلك الحرب الشنعاء على استقرار المنطقة العربية.