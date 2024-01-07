«القضية الفلسطينية» حاضرة في احتفالات أقباط الفيوم بعيد الميلاد المجيد

تصدرت «القضية الفلسطينية» احتفالات الأقباط بعيد الميلاد الجديد بمحافظة الفيوم، إذ حرص الجميع على دعم القضية الفلسطينية مُعربين عن أسفهم حول ما يحدث في قطاع غزة، الذي يجعل فرحتهم بالعيد لا تكتمل في ظل استمرار أوجاع الفلسطينيين مسلمين ومسيحيين، إذ لم تخلو كلمة رجال الدين المسيحي في مختلف الكنائس من التحدث عن معاناة أهالي قطاع غزة.

جولة لمحافظ الفيوم ومدير الأمن

ونظم الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، والدكتور محمد عماد نائب المحافظ، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، جولة على الكنائس لتقديم التهنئة للأقباط ومشاركتهم احتفالهم بعيد الميلاد المجيد، إذ تضمنت زيارة الكنيسة الكاثوليكية، ثم الإنجيلية، وانتهت بمطرانية الأقباط الأرثوذكس «مارجرجس».

إقامة قداس عيد الميلاد

وجرى إقامة قداس عيد الميلاد تحت رعاية الأنبا إبرام مطران الفيوم ورئيس أديرتها، وبحضور القمص بيشوي حلمي كاهن كنيسة مار جرجس، والقمص مينا ميخائيل وكيل عام مطرانية الفيوم وكاهن كنيسة مار جرجس، والقمص بولا عطية وكيل مساعد مطرانية الفيوم وكاهن كنيسة مارجرجس، والقمص صليب توفيق راعي الكنيسة.

لا فرق بين مسلم ومسيحي

وقدّم الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، تهانيه للأقباط بعيد الميلاد المجيد، مؤكدًا إنّه لا يوجد فرق بين مسلم ومسيحي في مصر بل تجمعهم أواصر الإخوة والمحبة والوطنية، ويضعون أياديهم في أيدي بعضهم للحفاظ على استقرار بلدهم وتنميتها، مُشيرًا إلى أنّ احتفالات عيد الميلاد تأتي بالتزامن مع بدء الفترة الرئاسية الجديدة لـ الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشاد محافظ الفيوم، بإقبال المصريين على صناديق الاقتراع، وتلاحمهم خلال الانتخابات الرئاسية المُنصرمة، وإرسالهم رسالة للعالم أجمع، بأنّهم يدًا في يد وسيظلوا نسيجًا واحدًا دائمًا وأبدًا مهما كانت الظروف والتحديات.

التفاف المصريين حول بلدهم طوق النجاة

وشدد محافظ الفيوم، على إن وحدة المصريين والتفافهم حول بلدهم وقيادتها السياسية، هو طوق النجاة والملاذ الآمن، لتجاوز هذه الفترة الصعبة التي يمر بها الجميع، داعيًا أن يحفظ الله مصر من كل سوء ومكروه، ويديم عليها نعمة الاستقرار والأمان، ومؤكدًا إنّ ما يحدث في غزة من عدوان غاشم ترفضه كافة الأديان.