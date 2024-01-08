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البعثة الأممية لحقوق الإنسان: «العدل الدولية» تمتلك وثائق على جرائم إسرائيل بغزة

كتب:

هاجر عمر
10:57 ص | الإثنين 08 يناير 2024
محكمة العدل الدولية

محكمة العدل الدولية

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، بأنّ رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، قال إنّ دعوى دولة جنوب أفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي تدور حول الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين.

وأضاف رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان للقاهرة الإخبارية، أنّه سيتم إدراج قضية قتل الصحفيين في غزة ضمن مسار محاكمة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، مؤكدا أنّه لا يمكن التأثير على مسار المحاكم الدولية.

وأكد أنّ الاحتلال الإسرائيلي ستتم محاكمته على جرائمه، مشيرا إلى أنّه لدى محكمة العدل الدولية وثائق ومستندات تؤكد ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي جرائم في قطاع غزة.

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