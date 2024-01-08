بعد تألقها بدور «رام الله» في مسلسل حالة خاصة.. من هي هاجر السراج؟

نجحت الفنانة هاجر السراج في لفت أنظار الجميع لها، عقب ظهورها في مسلسل «حالة خاصة»، إذ تجسد محامية تعمل بمكتب «أماني النجار»، تدعي «رام الله»، وظهرت خلال الحلقات الأولي وهي تذهب إلى مكتبة لتبحث عن رواية «أعراس آمنة» للشاعر والروائى الفلسطيني إبراهيم نصر الله، وبالتزامن مع هذا الظهور اللافت، نجيب على تساؤلات الجمهور عن من هي هاجر السراج؟

من هي هاجر السراج بعد نجاحها في مسلسل حالة خاصة؟

ويرصد «الوطن» من هي هاجر السراج؟، عقب نجاحها في مسلسل حالة خاصة تصدرها محركات البحث عن مواقع التواصل الإجتماعي، فى السطور التالية.

- ولدت هاجر السراج في دمشق عام 1995.

- درست الإخراج والتصوير.

- بدأت العمل كمساعد مخرج في بعض الإعلانات والمسلسلات.

- ظهرت في عدة إعلانات.

- شاركت في العديد من الأفلام القصيرة ومشروع تخرج.

- ظهرت هاجر السراج للجمهور أول مرة من خلال مسلسل «ضد الكسر» عام 2021 مع الفنانة نيللي كريم.

- تألقت في دور «لينا» زوجة القيادي الداعشي «عمر» في مسلسل «بطلوع الروح» عام 2022.

- حصلت على جائزة أفضل ممثلة صاعدة عن دورها في مسلسل «بطلوع الروح» من مهرجان «دير جيست» عام 2023.