خسائر مادية وبشرية.. تفاصيل مروعة عن اقتراب عاصفة النينو في 2024

حالة من الذعر والرعب ترافق التحذيرات من اقتراب عاصفة النينو، التي عادة تظهر في فصل الخريف، وفي بعض المناطق، لعل أبرزها نصف الكرة الجنوبي، أي بين شهري سبتمبر زديسمبر، لكن تلك المرة تأخر ظهورها، ما زاد من ترجيحات بأن تضرب بعض البلاد مع بداية فصل الشتاء، وفقًا لعدد من الخبراء.

تحذير قوي من عاصفة النينو

وعلى عكس السائد، يوضح المركز الوطني للأرصاد الجوية في أمريكا، بأنه ليس من الضروري ظهور عاصفة النينو في الخريف، بل يمكن أن تظهر في أي وقت من السنة، وقد ظهرت في بعض الأحيان في فصل الشتاء، لذلك صاحبت بعض التوقعات، تحذيرات من أن العاصفة التي تأخر ظهورها قد تكون شديدة للغاية حال قدومها في الشتاء، وستخلف عديد من الخسائر البشرية والمادية، على حد سواء، وسيكون الشتاء الأعنف منذ سنوات.

مخاطر عاصفة النينو

عاصفة النينو، ظاهرة مناخية طبيعية تحدث عندما ترتفع درجات حرارة سطح المحيط الهادئ الاستوائي في شرق ووسط المحيط الهادئ، ما بدوره يؤدي إلى حدوث تغيرات في أنماط الطقس في جميع أنحاء العالم، بينها: